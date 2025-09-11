Садулаев не получил шенгенскую визу для участия в чемпионате мира в Загребе: «Подробностей нет»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ» об отсутствии шансов олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева выступить на чемпионате мира в Загребе.

«Садулаеву не выдали шенгенскую визу, все. Никаких подробностей нет. Я только что приземлился в Стамбуле, сейчас пересадка, вылетаю в Загреб», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее Садулаев не попал в список участников чемпионата мира, который был опубликован пресс-службой Объединенного мира борьбы.

В прошлом году Садулаев не смог выступить на чемпионате мира в Румынии, так как ему было отказано во въезде в аэропорту Бухареста. Также спортсмен не получил визу для участия в чемпионате Европы 2025 года в Братиславе.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и семикратным победителем чемпионатов России.