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11 сентября 2025, 17:16

Садулаев не получил шенгенскую визу для участия в чемпионате мира в Загребе: «Подробностей нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Абдулрашид Садулаев.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ» об отсутствии шансов олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева выступить на чемпионате мира в Загребе.

«Садулаеву не выдали шенгенскую визу, все. Никаких подробностей нет. Я только что приземлился в Стамбуле, сейчас пересадка, вылетаю в Загреб», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее Садулаев не попал в список участников чемпионата мира, который был опубликован пресс-службой Объединенного мира борьбы.

В прошлом году Садулаев не смог выступить на чемпионате мира в Румынии, так как ему было отказано во въезде в аэропорту Бухареста. Также спортсмен не получил визу для участия в чемпионате Европы 2025 года в Братиславе.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и семикратным победителем чемпионатов России.

Абдулрашид Садулаев (слева).Садулаев пропустит чемпионат мира в Хорватии. Запрет на въезд в страны Шенгена снять не удалось

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Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
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