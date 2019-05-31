В Москве чемпиона Европы по тхэквондо похитили ради выкупа в 14 миллионов

Правоохранители в Москве задержали подозреваемых в похищении гендиректора одной из столичных компаний, которые требовали за освобождение 14 миллионов рублей. Как утверждает РИА "Новости", потерпевшим оказался чемпион России и Европы по тхэквондо Сергей Чмуль.

Сообщается, что вечером 24 мая возле одного из домов по улице Плющева четверо злоумышленников похитили генерального директора одной из московских компаний и несколько дней удерживали его в различных квартирах. За освобождение они потребовали от потерпевшего передать им денежные средства в размере 14 миллионов рублей, принадлежащие юридическому лицу. После этого сообщники получили от бизнесмена необходимые данные и перевели на подконтрольный счет 12 миллионов рублей. 30 мая потерпевший самостоятельно освободился и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Трое подозреваемых в совершении указанных преступлений были задержаны, местонахождение четвертого соучастника устанавливается, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователи завели уголовное дело в зависимости от роли каждого из трех задержанных по статьям "Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья" и "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере".