Тренер сборной уверен в «чистоте» российских тхэквондистов

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов уверен в чистоте российских спортсменов и заявил, что команда продолжает подготовку к Олимпиаде в Токио. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

— Решения ВАДА, наверное, будут играть какую-то роль для спортсменов, но мы постараемся ее нивелировать или свести к минимуму, — цитирует «РИА Новости» Иванов. — У личных тренеров появилась обеспокоенность за своих спортсменов. Они мне звонили и задавали вопросы, я попросил их продолжать спокойно работать, ожидать последующих решений и действовать, исходя из ситуации, потому что информации много, и она разнонаправленная. Мы продолжаем планомерно готовиться к Олимпийским играм, тем более что мы уверены во всех наших спортсменах и специалистах.

Не должно быть коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил, ответственность должна быть индивидуальной. Если ты виноват, то должен нести персональную ответственность. Это основной принцип.