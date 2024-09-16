Терехов переизбран на посту президента Союза тхэквондо России
Анатолий Терехов единогласно переизбран президентом Союза тхэквондо России (СТР), сообщает ТАСС.
«Терехов единогласно избран президентом Союза тхэквондо России», — приводит ТАСС слова главного тренера национальной команды Вадима Иванова.
Терехов был единственным кандидатом на пост главы организации. Он возглавляет Союз тхэквондо России с 1 декабря 2009 года. Терехов также является членом совета Всемирной федерации тхэквондо.
Источник: ТАСС
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