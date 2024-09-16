Терехов переизбран на посту президента Союза тхэквондо России

Анатолий Терехов единогласно переизбран президентом Союза тхэквондо России (СТР), сообщает ТАСС.

«Терехов единогласно избран президентом Союза тхэквондо России», — приводит ТАСС слова главного тренера национальной команды Вадима Иванова.

Терехов был единственным кандидатом на пост главы организации. Он возглавляет Союз тхэквондо России с 1 декабря 2009 года. Терехов также является членом совета Всемирной федерации тхэквондо.