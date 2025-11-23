Российские тхэквондисты завоевали пять золотых медалей на чемпионате Европы в Швейцарии

Сборная России по тхэквондо выиграла пять золотых медалей на чемпионате Европы. Турнир прошел в швейцарском городе Эгле.

В соревновательный день 23 ноября чемпионами Европы стали Лилия Хузина, выступающая в весовой категории до 67 кг и Анастасия Космычева (свыше 67 кг). Серебряную медаль завоевал Илья Данилов (до 68 кг), бронзовую — Артем Мытарев (до 80 кг).

Ранее на ЧЕ-2025 золото выиграли Маргарита Близнякова (до 57 кг), Идар Багов (до 58 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг). Серебро у Владислава Ларина (свыше 80 кг) и Ирины Рогозиной (до 49 кг).

Всего россияне выиграли 10 медалей — пять золотых, три серебряных и две бронзовые.