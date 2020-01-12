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«Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране». Призерка Олимпиады-2016 покинула страну

17:32
Кимия Ализаде. Фото instagram.com
Кимия Ализаде. Фото instagram.com

Бронзовая призерка Олимпиады-2016 тхэквондистка Кимия Ализаде покинула свой родной Иран, сообщает Fox News. 21-летняя спортсменка отметила, что местные спортивные чиновники использовали ее.

«Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Я повторяла каждое их предложение. Позвольте мне теперь свободно представлять мою личность. Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране», — написала Ализаде в Instagram.

В 2018-м Ализаде стала первой и единственной иранской спортсменкой, которая получила медаль на Олимпиаде.

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