«Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране». Призерка Олимпиады-2016 покинула страну

Бронзовая призерка Олимпиады-2016 тхэквондистка Кимия Ализаде покинула свой родной Иран, сообщает Fox News. 21-летняя спортсменка отметила, что местные спортивные чиновники использовали ее.

«Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Я повторяла каждое их предложение. Позвольте мне теперь свободно представлять мою личность. Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране», — написала Ализаде в Instagram.

В 2018-м Ализаде стала первой и единственной иранской спортсменкой, которая получила медаль на Олимпиаде.