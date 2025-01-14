Бокс/ММА
Другие единоборства
Самбо
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Самбо

Сегодня, 23:15

Несчастный случай унес жизнь российской самбистки. Ей было всего 33

Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ольга Баранова.
Фото Тверская Федерация дзюдо, Global Look Press
Ольга Баранова становилась призером первенства России по дзюдо.

Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет. Трагическую новость 14 января сообщила Тверская федерация дзюдо.

«Сегодня тверское дзюдо понесло невосполнимую потерю. Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжок, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова. За годы своей деятельности Ольга оставила неизгладимый след в истории тверского спорта», — говорится в сообщении федерации во «ВКонтакте».

Обстоятельства смерти не разглашаются

По информации Тверской федерации дзюдо, причиной смерти спортсменки стал несчастный случай. Подробности инцидента не разглашаются из уважения к семье покойной.

«Она давно уже не являлась спортсменкой, Ольга завершила карьеру и, по нашей информации, работала тренером по фитнесу», — пояснили ТАСС в Тверской федерации дзюдо.

Краткая биография и достижения

Баранова (в девичестве Фадеева) родилась в Торжке и с юных лет проявляла талант в единоборствах.

В 2007 году она завоевала бронзовую медаль на первенстве России по дзюдо среди кадетов, а в 2010 году стала призером первенства страны по дзюдо среди юниоров. Кроме того, Ольга становилась серебряным призером Всероссийской юниорской спартакиады.

Баранова также была успешной самбисткой — добилась высоких результатов не только на чемпионатах России (серебро-2013 и бронза-2015), но и на Кубке мира — в 2014 году стала его победительницей.

Владимира Фещенко убили в&nbsp;центре Москвы. Огнестрельное ранение в голову. В Москве убили всемирно известного чемпиона по гиревому спорту

Прощание и память

Церемония прощания с Барановой состоится 16 января в Твери, в храме Святого Пантелеимона. Тверская федерация дзюдо выразила глубокие соболезнования родным и близким спортсменки. У Ольги осталась дочь.

Самбо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Украина отказалась участвовать в чемпионате Европы по самбо из-за России: подробности

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости