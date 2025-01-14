Огнестрельное ранение в голову. В Москве убили всемирно известного чемпиона по гиревому спорту

Он выигрывал первенство Европы.

Чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко убили в центре столицы на Ольховой улице. Причина смерти, по данным ТАСС, — бытовой конфликт. Его тело было найдено в ночь на 13 января.

»В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — сообщило агентство.

По словам собеседника ТАСС, подозреваемый в совершении уже задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил источник РБК, основной версией является убийство по неосторожности, но не исключено, что выстрел сделан в результате ссоры. Убийцу поймали по горячим следам, на допросе он признал свою вину. Предварительно, это некий бывший сослуживец Фещенко с Дальнего Востока.

Его тренер в шоке

Убийство Фищенко стало большим потрясением для его бывшего тренера Марка Шутого. Он работал с Владимиром в юношеском возрасте, но продолжил общение с ним, когда тот перешел к другому специалисту.

»Владимир в последние годы не выступал на всероссийском уровне. Он сумел реализовать себя как спортсмен, звание мастера спорта международного класса и титул чемпиона России немалого стоят. То, что с ним случилось, стало для меня большим потрясением», — приводит слова Шутого ТАСС.

Представители Всероссийской федерации гиревого спорта узнали о гибели Фещенко из СМИ.

»Можем сказать только, что спортсмена знаем, но в составе сборной команды России он уже не выступал достаточно давно. В связи с чем подтвердить или опровергнуть данную информацию не можем. Увидели новость в Telegram-канале», — отметили в федерации.

Фото соцсети

Чем известен

Фещенко родился в 1998 году, начал заниматься гиревым спортом в 12 лет. Он являлся неоднократным победителем юношеских первенств России и Европы.

В одном из интервью 2013 года он рассказывал, что его цель— стать чемпионом мира.

«Гиревой спорт — неолимпийский вид, но все же в нем я нашел себя и не собираюсь его покидать. Планирую развивать пока на уровне города, в котором живу. А цели, наверное, как и у всех атлетов — стать чемпионом мира!»

Континентальное первенство ему так и не покорилось, а вот до звания абсолютного чемпиона Европы по гиревому спорту он добрался. Затем Фещенко ушел из спорта и отправился служить на Дальний Восток.