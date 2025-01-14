Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 17:45

Огнестрельное ранение в голову. В Москве убили всемирно известного чемпиона по гиревому спорту

В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Чемпиона РФ по гиревому спорту Владимира Фещенко убили в центре
Владимира Фещенко убили в центре Москвы.
Фото скриншот из видео, Global Look Press
Он выигрывал первенство Европы.

Чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко убили в центре столицы на Ольховой улице. Причина смерти, по данным ТАСС, бытовой конфликт. Его тело было найдено в ночь на 13 января.

»В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — сообщило агентство.

По словам собеседника ТАСС, подозреваемый в совершении уже задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил источник РБК, основной версией является убийство по неосторожности, но не исключено, что выстрел сделан в результате ссоры. Убийцу поймали по горячим следам, на допросе он признал свою вину. Предварительно, это некий бывший сослуживец Фещенко с Дальнего Востока.

Кара Уэлш (справа). «Перед стрельбой между ними произошла ссора». В США задержали мужчину, убившего известную гимнастку

Его тренер в шоке

Убийство Фищенко стало большим потрясением для его бывшего тренера Марка Шутого. Он работал с Владимиром в юношеском возрасте, но продолжил общение с ним, когда тот перешел к другому специалисту.

»Владимир в последние годы не выступал на всероссийском уровне. Он сумел реализовать себя как спортсмен, звание мастера спорта международного класса и титул чемпиона России немалого стоят. То, что с ним случилось, стало для меня большим потрясением», приводит слова Шутого ТАСС.

Представители Всероссийской федерации гиревого спорта узнали о гибели Фещенко из СМИ.

»Можем сказать только, что спортсмена знаем, но в составе сборной команды России он уже не выступал достаточно давно. В связи с чем подтвердить или опровергнуть данную информацию не можем. Увидели новость в Telegram-канале», отметили в федерации.

Чемпион РФ по гиревому спорту Владимир Фещенко
Фото соцсети

Чем известен

Фещенко родился в 1998 году, начал заниматься гиревым спортом в 12 лет. Он являлся неоднократным победителем юношеских первенств России и Европы.

В одном из интервью 2013 года он рассказывал, что его цель стать чемпионом мира.

«Гиревой спорт — неолимпийский вид, но все же в нем я нашел себя и не собираюсь его покидать. Планирую развивать пока на уровне города, в котором живу. А цели, наверное, как и у всех атлетов — стать чемпионом мира!»

Континентальное первенство ему так и не покорилось, а вот до звания абсолютного чемпиона Европы по гиревому спорту он добрался. Затем Фещенко ушел из спорта и отправился служить на Дальний Восток.

Читайте также
Чемпиона России по гиревому спорту Фещенко застрелили в Москве
«КамАЗ» впервые уступил лидерство на рынке тяжелых грузовиков в РФ
«Спартак» не выиграл чемпионство из-за Промеса. О чем врет Абаскаль, а где говорит правду
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Женщина была груба с самого начала». Хабиб Нурмагомедов назвал инцидент в США провокацией

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости