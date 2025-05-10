Ударивший девушку кулаком самбист Гончаров больше не примет участие в соревнованиях

Напавший на девушку самбист Алексей Гончаров больше не будет участвовать в соревнованиях, говорится в заявлении Всероссийской федерации самбо.

По информации Baza, спортсмен отдыхал в ночном клубе с несколькими товарищами. Компания отказалась оплатить счет и пошла к выходу. Сотрудница заведения пыталась их остановить, после чего Гончаров сильно ударил ее по лицу кулаком.

«Ситуацией, случившейся в ночном клубе Калининграда, занимаются соответствующие органы. Всероссийская федерация самбо подтверждает, что данный человек больше никогда не будет принимать участие в соревнованиях по самбо», — сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.