10 мая, 16:39

Ударивший девушку кулаком самбист Гончаров больше не примет участие в соревнованиях

Руслан Минаев

Напавший на девушку самбист Алексей Гончаров больше не будет участвовать в соревнованиях, говорится в заявлении Всероссийской федерации самбо.

По информации Baza, спортсмен отдыхал в ночном клубе с несколькими товарищами. Компания отказалась оплатить счет и пошла к выходу. Сотрудница заведения пыталась их остановить, после чего Гончаров сильно ударил ее по лицу кулаком.

«Ситуацией, случившейся в ночном клубе Калининграда, занимаются соответствующие органы. Всероссийская федерация самбо подтверждает, что данный человек больше никогда не будет принимать участие в соревнованиях по самбо», — сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

  • Серджио Н.

    Что значит "Компания отказалась оплатить счет и пошла к выходу." ?!!!... Типа животные нажрались и пошли в стойло, а им помешали?...

    10.05.2025

  • vistang

    Вообще боевые пидарасы - это символ европы, но судя по новости у нас тоже такие присутствуют. Отбитый на голову боевой пидарас-самбист

    10.05.2025

