Путин назвал самбо очень демократичным видом спортом

Президент России Владимир Путин заявил, что самбо представляет собой не только зрелищный, но и демократичный вид спорта. Глава государства подчеркнул, что этот вид спорта привлекает большое количество болельщиков.

«Это очень демократичный вид спорта, очень интересный, зрелищный, — приводит ТАСС слова Путина. — Он вообще очень демократичный, потому что недорогой. Это же не хоккей — форму купить, коньки купить».

Президент РФ также отметил, что сейчас в стране развивается самбо в школах, и выразил уверенность, что этот вид спорта станет олимпийским.

В 2021 году самбо получило признание МОК, а в 2024 году министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о признании самбо олимпийским видом спорта в России.