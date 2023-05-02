Единоборства
Самбо
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
Самбо

Сегодня, 16:14

Штырков: «Заключение в тюрьму — недостаточно жестокая мера к тренеру, убившему ребенка на тренировке»

Штырков прокомментировал видеозапись, на которой тренер из Азербайджана убивает ребенка на тренировке
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный российский боец Иван Штырков прокомментировал видеозапись, на которой тренер из Азербайджана убивает ребенка на тренировке.

«Если честно, я смотрел видео и не верил, что это по-настоящему происходит! Я даже не представляю, что чувствуют родителя убитого ребенка, я соболезную им от всей души. Как быть с таким человеком, неважно тренер это был бы или нет. Для таких людей, такая мера наказания, как заключение в тюрьме, недостаточно жесткая. У меня в голове не укладывается его поступок и мотивы этого поступка. Это ужас!» — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Ранее в сети появилось видео, где бронзовый призер чемпионата Европы по самбо Мехман Халилов жестоко избил семилетнего мальчика на тренировке. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

28-летний Халилов является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2018, 2023). Также на его счету бронзовая награда Европейских игр 2019 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-zaklyuchenie-v-tyurmu-nedostatochno-zhestokaya-mera-k-treneru-ubivshemu-rebenka-na-trenirovke-247884/
Иван Штырков
самбо
1
1
Читайте также
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Стивен Сигал учит россиян драться
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер по самбо сломал шею семилетнему ученику в Азербайджане

Аббасов — об убийстве ребенка тренером по самбо: «Это огромная трагедия для Азербайджана»
Новости
RSS RSS
Все новости