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Сегодня, 11:28

Самбист Калинин: «Украинцы не пожимают нам руки на международных соревнованиях»

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Чемпион мира по самбо россиянин Денис Калинин рассказал об отказе украинских спортсменов общаться с представителями России на международных соревнованиях.

«Политика есть. Мы не пожимаем руки. И они не выходят с нами на фото», — цитирует Калинина ТАСС.

8 ноября 30-летний россиянин завоевал золото чемпионата мира в Астане в категории до 79 килограммов, победив украинского самбиста Михаила Свидрака.

Калинин — чемпион России и Европы, а также мастер спорта по самбо международного класса.

Источник: ТАСС
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