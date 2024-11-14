Самбист Калинин: «Украинцы не пожимают нам руки на международных соревнованиях»

Чемпион мира по самбо россиянин Денис Калинин рассказал об отказе украинских спортсменов общаться с представителями России на международных соревнованиях.

«Политика есть. Мы не пожимаем руки. И они не выходят с нами на фото», — цитирует Калинина ТАСС.

8 ноября 30-летний россиянин завоевал золото чемпионата мира в Астане в категории до 79 килограммов, победив украинского самбиста Михаила Свидрака.

Калинин — чемпион России и Европы, а также мастер спорта по самбо международного класса.