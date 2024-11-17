Рябов рассказал об отличиях между смешанными единоборствами и самбо

Пятикратный чемпион мира по самбо Сергей Рябов объяснил, почему не планирует переходить в смешанные единоборства.

«Мне часто задавали вопрос по поводу возможного перехода в ММА. Я говорил, что поздно пришел в спорт, в секцию дзюдо в 15 лет, а показывать высокие спортивные результаты начал в более зрелом возрасте. Переходить из одного вида в другой было поздно. Поэтому я зрело смотрю на возможность такого перехода и понимаю, что это не мое. Одному спортсмену такой переход дается легко, а другой до конца так и не сможет перейти. ММА — это как дальнейшая деятельность спортсменов. Там профессиональной подход, более профессиональные тренировки, но и ответственность и риски намного выше», — приводит ТАСС слова Рябова.

Одними из известных самбистов, перешедших в ММА, являются Федор Емельяненко, Вадим Немков и Марина Мохнаткина.