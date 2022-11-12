Федор Емельяненко планирует выступить по боевому самбо после окончания карьеры в ММА

Российский боец Федор Емельяненко рассказал о желании выступить на турнире по боевому самбо после окончания карьеры в ММА.

«Может, я по боевому самбо еще раз выступлю. Посмотрим, сначала мне надо поединок провести. Главное, чтобы после него прошло немного времени, и ты чувствовал, что хочешь опять», — приводит слова Емельяненко MMA.Metaratings.ru.

46-летний россиянин является чемпионом мира по самбо 2002 года, а также трехкратным чемпионом мира по спортивному самбо. На счету Емельяненко 40 побед и 6 поражений в ММА.