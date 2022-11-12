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12 ноября, 12:25

Федор Емельяненко планирует выступить по боевому самбо после окончания карьеры в ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец Федор Емельяненко рассказал о желании выступить на турнире по боевому самбо после окончания карьеры в ММА.

«Может, я по боевому самбо еще раз выступлю. Посмотрим, сначала мне надо поединок провести. Главное, чтобы после него прошло немного времени, и ты чувствовал, что хочешь опять», — приводит слова Емельяненко MMA.Metaratings.ru.

46-летний россиянин является чемпионом мира по самбо 2002 года, а также трехкратным чемпионом мира по спортивному самбо. На счету Емельяненко 40 побед и 6 поражений в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fedor-emelyanenko-planiruet-vystupit-po-boevomu-sambo-posle-okoncaniya-karery-v-mma-53697/
Федор Емельяненко
самбо
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