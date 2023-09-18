Российские самбисты выступят на Кубке мира в Сербии

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал, что сборная России по самбо примет участие в Кубке мира, который пройдет в сербском Нови-Саде с 23 по 24 сентября.

«Предстоящий турнир в Нови-Саде станет генеральной репетицией для самбистов, желающих проверить свои силы накануне главного старта — чемпионата мира по самбо, который в этом году пройдет в Ереване. На Кубке мира в Сербии зрители смогут понаблюдать за борьбой чемпионов мира, Европы, Азии и Океании по спортивному и боевому самбо. ормат проведения кубков мира доказал свою эффективность и востребованность как у спортсменов, так и у зрителей. Часто сложная логистика мешает спортсменам из разных стран принять участие в международных соревнованиях, поэтому уже в самое ближайшее время мы намерены сделать ежегодным проведение кубков мира на всех континентах. Это позволит самбистам со всех уголков земного шара получить необходимый опыт, повысить уровень профессионального мастерства и подойти к участию в главном турнире года календаря FIAS в оптимальной форме», — приводит слова Шестакова ТАСС.

Соревнования пройдут в 21 весовой категории по спортивному и боевому самбо. Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, также в качестве нейтральных атлетов выступит команда Франции. Ожидается, что всего в турнире примут участие спортсмены из 13 стран, а также команда беженцев.