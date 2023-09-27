Российская самбистка Михеева победила на этапе Кубка мира, не проведя ни одного поединка

Россиянка Ольга Михеева победила на Кубке мира по самбо, не проведя ни одного поединка.

Девушка стала единственной участницей в весовой категории свыше 80 кг на турнире в сербском Нови-Саде.

Россияне на Кубке мира выступали в нейтральном статусе. Они завоевали на этапе 25 медалей (12-10-3).

На турнире 16 стран и 106 самбистов боролись за медали в 21 весовой категории на двух коврах арены Спенс. Кубок проходил 23 и 24 сентября.