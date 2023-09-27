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Сегодня, 13:56

Российская самбистка Михеева победила на этапе Кубка мира, не проведя ни одного поединка

Виктория Кравченко
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Россиянка Ольга Михеева победила на Кубке мира по самбо, не проведя ни одного поединка.

Девушка стала единственной участницей в весовой категории свыше 80 кг на турнире в сербском Нови-Саде.

Россияне на Кубке мира выступали в нейтральном статусе. Они завоевали на этапе 25 медалей (12-10-3).

На турнире 16 стран и 106 самбистов боролись за медали в 21 весовой категории на двух коврах арены Спенс. Кубок проходил 23 и 24 сентября.

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