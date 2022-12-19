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Лайшев: «Появление в России Дня самбо для нас — великое дело. Мы этого так ждали!»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость об установлении Дня самбо в России.

19 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в стране День самбо, который будет ежегодно отмечаться 16 ноября.

«Появление Дня самбо для нас – великое дело. Мы этого так ждали! Выражаем благодарность нашему президенту. Рады установлению праздника самбо. Спасибо за проявленное внимание к нашему виду спорта. В наше непростое время, когда ребята находятся на передовой, это будет являться поддержкой в борьбе за правое дело. Это важно, нужно и необходимо.

Гимнастки, фигуристки являются частью нашего сообщества «Самбо-70». Трусова и Валиева, которые исполняют прыжки по четыре оборота. Мне кажется, это ближе к самбо, чем к фигурному катанию. Школа самбо научила делать такие пируэты. Мы имеем к этому самое непосредственное отношение», – приводит слова Лайшева Sport24.

Как отмечается в опубликованном в понедельник документе, установление Дня самбо сделано в целях популяризации и развития этого вида спорта.

Источник: Sport24
Владимир Путин
Ренат Лайшев
самбо
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Президент Международной федерации самбо надеется, что учреждение Дня самбо в России станет примером для других стран
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