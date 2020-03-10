Молодежный чемпионат Европы по самбо отменен из-за коронавируса

Молодежный чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Болгарии, отменен из-за коронавируса?, информирует пресс-служба Европейской федерации самбо. Соревнования должны были пройти с 9 по 13 апреля.

— Из-за распространения COVID-19 и приказа Министерства молодежи и спорта Болгарии от 8 марта 2020 года проведение первенства Европы по самбо среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, запланированного на период с 9 по 13 апреля 2020 года в городе Панагюриште, отменяется до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении.