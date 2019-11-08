Федор Емельяненко поздравил Вадима Немкова с победой на чемпионате мира по самбо

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко поздравил своего ученика, Вадима Немкова, который в четвертый раз стал победителем чемпионата мира по боевому самбо.

— Сегодня Вадим Немков стал четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо! От всей души поздравляю с этой значимой победой! — написал Емельяненко в Instagram. — И конечно же, желаю удачи Кириллу Сидельникову в поединках, которые пройдут завтра.