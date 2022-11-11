Самбисты из России завоевали три золотые медали в первый день чемпионата мира

Представители сборной России по самбо завоевать три золотые медали в первый день чемпионата мира, который проходит в Бишкеке (Киргизия).

Золото России принесли Светлана Уварова (весовая категория до 59 кг), Саян Хертек (до 58 кг) и Виктор Немков (боевое самбо, до 98 кг).

Серебряная награда досталась Елизавете Сыщиковой (до 54 кг). Бронзовые медали получили Екатерина Хасанова (до 50 кг) и Иван Ложкин (до 79 кг).

Российские, а также белорусские и французские спортсмены выступают на турнире под флагом Международной федерации самбо. Чемпионат мира в Киргизии завершится 13 ноября.