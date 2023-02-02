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Сегодня, 12:09

Чемпион мира по самбо Осипенко примет участие в чемпионате России в Перми

Виктория Кравченко
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В пресс-службе Всероссийской федерации самбо (ВФС) рассказали, что девятикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко выступит на чемпионате России. Турнир пройдет в Перми с 28 февраля по 2 марта.

«Осипенко примет участие в чемпионате России. Также его участниками станут двукратный чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов, четырехкратные чемпионы мира Мария Молчанова, Сергей Рябов, Никита Клецков, Шейх-Мансур Хабибулаев, трехкратный чемпион мира Уали Куржев, чемпионка мира Анжела Гаспарян и многие другие», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Соревнования станут основным этапом отбора команд на чемпионаты мира и Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/16943695
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