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В Мексике рестлер смертельно травмировал 75-летнего рефери опасным приемом

Шоу вышло из-под контроля. В Мексике рестлер смертельно травмировал 75-летнего рефери опасным приемом

Егор Сергеев
корреспондент
Ихо де Фишман.
Фото соцсети
Спортсмен арестован.

В Мексике произошла трагедия во время рестлинг-шоу. 75-летний рефери Херардо Херман Пинеда погиб после приема, который на ринге провел рестлер Ихо де Фишман. Теперь спортсмена задержала полиция, а обстоятельства случившегося расследует прокуратура.

Больше не поднялся

Инцидент произошел во время шоу в штате Идальго. Одним из главных участников вечера был Ихо де Фишман, а Пинеда, известный под прозвищем «Эль Бухо», судил поединок.

Во время столкновения рестлер схватил рефери, перевернул его в воздухе и бросил головой вниз на настил. Пинеда после приема остался лежать на ринге и больше не поднялся. Прибывшие врачи оказали ему помощь, однако спасти не смогли — смерть констатировали на месте.

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По предварительной версии, Ихо де Фишман провел прием, известный в рестлинге как пайлдрайвер. Он считается одним из опасных маневров и предполагает падение соперника головой вниз. При этом власти пока не установили официально, стал ли именно он непосредственной причиной смерти Пинеды.

После случившегося Ихо де Фишман был задержан муниципальной полицией и передан прокуратуре. Дело расследуется как возможное непредумышленное убийство. Следствию предстоит установить точные обстоятельства произошедшего, изучить видеозаписи и показания свидетелей.

Промоутерская компания, организовавшая шоу, уже заявила, что предоставит рестлеру юридическую помощь. При этом, как сообщили ее представители, они поддерживают связь и с семьей погибшего рефери.

Фото соцсети

Прервались две карьеры

Для мексиканского рестлинга Ихо де Фишман (прозвище, в переводе — «сын рыболова» — прим. «СЭ») — далеко не случайный человек. Он продолжает дело своего отца, выступавшего под именем Фишман и считавшегося одной из заметных фигур мексиканской борьбы в 1970-1980-х годах.

Сам Ихо выступает в маске, сохраняя семейную традицию. Он начинал карьеру под другим именем, но впоследствии взял нынешний образ и стал продолжателем знаменитой рестлинг-фамилии. Как и его отец, он выступает преимущественно в роли «рудо» — антагониста, противостоящего положительным героям в традиционной мексиканской культуре рестлинга.

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При этом Фишман не относится к числу звезд мирового рестлинга уровня WWE: его карьера в основном связана с мексиканскими независимыми площадками. Именно на одной из таких арен произошла трагедия.

Пинеда же много лет был одним из известных судей на независимой рестлинг-сцене мексиканского штата Идальго. До перехода в судейство он сам выступал на ринге — около 15 лет работал рестлером под именем «Эль Бухо Негро II». В качестве судьи мужчина отработал еще больше — 30 лет.

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