Cмерть Халка Хогана в 2025 году наступила по естественным причинам

Американский актер и рестлер Халк Хоган умер по естественным причинам, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию.

О смерти Хогана в возрасте 71 года стало известно 24 июля.

Полиция проводила расследование на протяжении 11 месяцев, по итогам которого правоохранительным органам не удалось выявить никаких доказательств насильственной смерти. Отмечается, что Хоган находился в тяжелом состоянии после многочисленных перенесенных им операций. В день смерти его жена заметила, что Хоган перестал дышать, и вызвала скорую. Позднее врачи констатировали смерть.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году. Он выступал в World Wrestling Federation (WWF), World Championship Wrestling (WCW), American Wrestling Association (AWA), New Japan Pro-Wrestling (NJPW) и Total Nonstop Action Wrestling (TNA).

В 2005 году его ввели в в Зал славы World Wrestling Entertainment (WWE). Хоган стал одним из самых популярных представителей реслинга в истории.