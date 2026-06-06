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6 июня, 08:28

Cмерть Халка Хогана в 2025 году наступила по естественным причинам

Сергей Ярошенко

Американский актер и рестлер Халк Хоган умер по естественным причинам, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию.

О смерти Хогана в возрасте 71 года стало известно 24 июля.

Полиция проводила расследование на протяжении 11 месяцев, по итогам которого правоохранительным органам не удалось выявить никаких доказательств насильственной смерти. Отмечается, что Хоган находился в тяжелом состоянии после многочисленных перенесенных им операций. В день смерти его жена заметила, что Хоган перестал дышать, и вызвала скорую. Позднее врачи констатировали смерть.

Халк Хоган.Ушла эпоха. Остановилось сердце популярного рестлера Халка Хогана

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году. Он выступал в World Wrestling Federation (WWF), World Championship Wrestling (WCW), American Wrestling Association (AWA), New Japan Pro-Wrestling (NJPW) и Total Nonstop Action Wrestling (TNA).

В 2005 году его ввели в в Зал славы World Wrestling Entertainment (WWE). Хоган стал одним из самых популярных представителей реслинга в истории.

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