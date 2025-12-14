Легендарный рестлер Джон Сина завершил карьеру

Американский рестлер Джон Сина завершил карьеру в возрасте 48 лет. В ночь на 14 декабря он провел свой последний поединок в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).

На турнире WWE Saturday Night's Main Event XLII, который прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, он уступил удушающим приемом Гюнтеру.

После этого, Сина оставил кроссовки и напульсники на ринге, и под аплодисменты зрителей покинул арену.

«Было честью служить вам все эти годы. Спасибо!» — приводит слова Сины пресс-служба WWE.

За карьеру в рестлинге, которая началась 1999 году, Сина 17 раз становился чемпионом мира, установив рекорд WWE. Популярность рестлера помогла ему в 2006 году начать кинокарьеру. Сина снялся более чем в 60 фильмах.