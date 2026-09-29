Нашли в машине без сознания. Британский рестлер Пак внезапно умер на следующий день после боя

Причину до сих пор выясняют.

Английский рестлер Бенджамин Саттерли, известный как Пак и Невилл, умер в возрасте 40 лет. Его нашли без сознания в машине через день после боя AEW.

Придется ждать результатов вскрытия

О смерти Саттерли еще 27 сентября сообщила организация All Elite Wrestling. Всего за день до этого британец участвовал в турнире All Out в Иллинойсе и боролся с Андраде за титул национального чемпиона AEW.

Теперь стали известны обстоятельства последних часов жизни Пака. Как сообщает California Post, рестлера обнаружили днем 27 сентября в автомобиле на парковке ресторана CAVA в Дес-Плейнсе неподалеку от аэропорта.

Посетители заведения заметили мужчину без сознания и позвонили в экстренные службы. Некоторые из них пытались найти в ресторане медицинское оборудование, чтобы помочь ему до приезда скорой.

Вызов поступил около 16.00 по местному времени. Согласно записи переговоров диспетчеров, которую получили американские СМИ, сначала спасатели не могли подтвердить, дышит ли находившийся в машине человек. Саттерли официально констатировали умершим в 16.08.

Рестлер находился в автомобиле один. Представитель полиции Дес-Плейнса сообщил, что следов насилия обнаружено не было, а обстоятельства смерти не считаются подозрительными.



28 сентября специалисты офиса судебно-медицинского эксперта округа Кук провели вскрытие. Однако оно пока не позволило установить причину и характер смерти. Необходимы дополнительные исследования, результаты которых могут появиться только через несколько недель.

Внезапность случившегося усиливает то, что менее чем за сутки до смерти Саттерли выступал перед публикой. 26 сентября рестлер принял участие в шоу All Out на арене NOW Arena в Хоффман-Эстейтс, штат Иллинойс. Пак встретился с Андраде в матче за национальный чемпионский титул AEW и потерпел поражение.

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Чемпион двух промоушенов

Одной из главных особенностей Пака стал его стиль. При росте около 173 сантиметров он делал ставку на скорость, физическую подготовку и сложные прыжковые приемы.

В 2017 году британец дважды становился чемпионом WWE среди рестлеров в тяжелом весе. Первый победный период Саттерли продолжался 196 дней.

Британца называли королем этой весовой категории. Одним из его самых узнаваемых приемов был эффектный прыжок с верхнего каната, получивший название Red Arrow.

В 2019 году Пак подписал контракт с All Elite Wrestling, завоевал несколько чемпионских титулов и принял участие в самых запоминающихся матчах в истории организации.