Брок Леснар вернулся в WWE спустя месяц после объявления об уходе из спорта

48-летний американец Брок Леснар возобновил карьеру в профессиональном реслинге. В ночь на 19 мая он неожиданно появился на шоу Raw. Это произошло менее чем через месяц после того, как на WrestleMania 42 ветеран официально объявил об уходе из спорта.

Возвращение Леснара случилось во время сегмента с участием нигерийца Оба Феми, который нанес ему поражение в апреле. Феми ввел практику «открытых вызовов», еженедельно выходя на ринг и за короткое время побеждая оппонентов. Во время очередного выхода нигерийца Леснар напал на него, применил серию фирменных приемов и сорвал выступление.

Леснар также является чемпионом UFC в тяжелом весе. Его рекорд в ММА — пять побед, три поражения и один бой признан несостоявшимся.

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