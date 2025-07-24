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Реслинг

24 июля 2025, 19:03

Умер актер и рестлер Халк Хоган

Игнат Заздравин
Корреспондент
Халк Хоган.
Фото Global Look Press

В возрасте 71 года скончался актер и рестлер Халк Хоган, сообщает TMZ Sports.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году. Он выступал в World Wrestling Federation (WWF), World Championship Wrestling (WCW), American Wrestling Association (AWA), New Japan Pro-Wrestling (NJPW) и Total Nonstop Action Wrestling (TNA).

В 2005 году его ввели в в Зал славы World Wrestling Entertainment (WWE). Хоган стал одним из самых популярных представителей реслинга в истории.

В 1982 году американец начал сниматься в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме «Рокки 3». Позже он снялся в сериалах «Команда «А», «Крутой Уокер», «Гром в раю», фильмах «Коммандо из пригорода», «Неистребимый шпион» и других.

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