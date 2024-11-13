Силовики остановили турнир по поп-ММА в Москве. Главу лиги увели прямо из октагона

Ранее турнир переносился.

12 ноября в Москве на арене Live Hall должен был пройти турнир поп-ММА промоушена Hype FC. В главном бою ожидался реванш Марифа Пираева и Наримана Аббасова. Однако в последний момент ивент запретили силовые структуры.

Что произошло

Глава лиги Альфредо Аудиторе (настоящее имя — Магомед Носаев. — Прим. «СЭ») вышел в октагон со стартовым словом, но его быстро оборвал неизвестный мужчина. Незнакомец подошел к клетке и жестом показал Альфредо, что пора сворачиваться. Далее основателя промоушена увели прямо из зала — он проследовал в сопровождении силовиков в неизвестном направлении. По данным Telegram-канала Mash, Альфредо отправили на медицинское освидетельствование.

После этих событий последовало сообщение, что бои не состоятся, и зрители начали покидать арену. Интересно, что прямая трансляция на онлайн-сервисе KION почти не работала с самого начала — платформа выдавала ошибку «404». В комментариях под постом с анонсом турнира в соцсетях промоушена многие возмущались такой организацией технических условий.

«Нахожусь возле арены, приехал посмотреть бои, а тут такая история — турнир отменили. Все расходятся, турнира не будет», — сообщил бывший глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян.

Мариф Пираев, Альфредо Аудиторе, Нариман Аббасов. Фото Пресс-служба Hype FC

Какие есть версии

Пока нет официальных данных, почему ивент сорвался. Изначально его планировали провести 1 ноября, но тогда по неизвестным причинам его перенесли почти на две недели. Есть несколько версий, почему подобное произошло. По информации Telegram-канала Mash, бои свернули из-за несогласованности организации турнира.

При этом блогер и боец ММА Артем Тарасов в разговоре с «Известиями» сообщил, что все было организовано в соответствии с требованиями. «Турнир, куча людей, куча денег на это потрачена. Но всем все равно. Хорошие бойцы, сменили кард, согласовали со всеми службами», — высказался Тарасов.

Telegram-канал SHOT сообщил, что, по предварительным данным, причиной срыва могли стать многочисленные обращения людей, которые обвиняли организаторов в пропаганде наркотиков, рекламе казино и т. д. Также, по информации источника, проблемы с законом могли быть у главы Hype Альфредо — сообщается, что ему грозят обвинения по нескольким статьям.

На страницах лиги в соцсетях пока нет никакой реакции на отмену ивента. Однако Альфредо Аудиторе объявил в соцсетях, что деньги за билеты будут возвращены.

Реакция на произошедшее

По поводу отмены турнира высказались многие люди из поп-ММА-сообщества. Например, Виталий Тарасов, который должен был комментировать ивент, считает, что скоро поп-ММА закроют. «Как я понимаю, там что-то связано с документами. Возможно, чего-то не хватило либо какой-то документ был не вовремя выдан. Могу только посочувствовать организаторам, потому что они уже один турнир перенесли, на который был потрачен бюджет, сейчас вот снова, но уже в последний момент.

Надеюсь, у ребят хватит навыков, чтобы эти моменты решить. Первый ли раз такое на моей памяти? Примерно два с половиной года назад на TOP DOG была похожая ситуация, когда мы уже зашли внутрь арены, но организаторам сказали «стоп». Надо понимать, что в стране сейчас такая ситуация, когда все очень быстро меняется. Думаю, потихоньку медиабои будут прикрывать, заставлять перестраиваться в профессиональный формат», — рассказал Тарасов Sport24.

Глава Hype поделился с подписчиками в соцсетях грустными мыслями. «За восемь дней продали восемь тысяч билетов. Это рекорд, невозможные цифры. Наш турнир отменяют, так бывает в жизни. Теперь я в диком минусе», — написал Альфредо.

«Ни для кого не секрет, что в поп-ММА происходят серьезные перемены, которые приведут к улучшению проведения соревнований. Организации станут чище: меньше грязи — больше спорта. К сожалению, турнир отменили перед его началом. Бойцы потратили много здоровья, пота, энергии. Уверяю вас, эти перемены приведут нас к улучшению», — поделился мнением боец Hardcore Александр Хоронженко.