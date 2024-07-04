Стали известны участники второго турнира Hardcore HFC MMA в Казахстане

Hardcore HFC MMA объявила имена участников второго турнира организации в Казахстане.

Главным событием вечера станет поединок за титул «BHF» и звание главной медиа-звезды

индустрии единоборств между Муратбеком Касымбаем, известным как «Казахский терминатор», и Диего Брандао, действующим чемпионом HFC MMA, экс-бойцом UFC и победителем шоу The Ultimate Fighter.

Второе важное событие — бой между экс-чемпионом Дмитрием Климовым и Дамиром Исмагуловым. Также пройдет реванш за титул чемпиона в легком весе между Фазлиддином «Карим» Мадрахимовым и Тагиром Хибиевым.

Hardcore HFC MMA пройдет 13 июля в Казахстане.

Полный кард стадионного турнира:

Диего Брандао — Муратбек Касымбай

Дмитрий Климов — Дамир Исмагулов

Тагир Хибиев — Фазлиддин Мадрахимов

Убайдула Тагиров — Шамиль Рамазанов

Бекхан Мальсагов — Карим Рузбакиев

Андрей Ялымов — Магомедрасул Магомедов

Хамзат Магомадов — Алишер Габдулин (чемпион Octagon)