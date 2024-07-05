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Сегодня, 16:29

Магомедов — о скандале с Рзаевым: «Это будет продолжаться до тех пор, пока не закроют всю контору»

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Российский боец ММА Магомед Магомедов прокомментировал последние скандалы, связанные с лигой Hardcore FC.

«Не удивлен. От лиг поп-ММА можно ожидать, что угодно. Будет все: оскорбление нации, религии, родителей. Это будет продолжаться до тех пор, пока не закроют всю контору. Наказывать надо не только бойца. И владельцев лиг стоит привлечь к «воспитательной беседе». Надо объяснить, что они занимаются плохими вещами и поменяли свой формат хотя бы на 90 процентов. Больше патриотизма и спорта, а не все грязь», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.

Ранее поп-ММА промоушен Hardcore FC был лишен лицензии после того, как азербайджанский боец Джавид Рзаев обозвал спортсмена Артура Кулинского «русской свиньей». Спустя сутки Федерация бокса России восстановила лицензию лиги, но пожизненно дисквалифировала Рзаева.

Источник: MMA.Metaratings
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