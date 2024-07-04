Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева после скандала

Федерация бокса России пожизненно отстранила азербаджанского бойца Джавид Рзаев после скандала на турнире организации Hardcore, сообщает ТАСС.

В связи с этим лиге Hardcore восстановили лицензию на проведение турниров, которая была приостановлена после инцидента.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец с октагона вступил в перепалку с Артуром Кулинским, назвав его русской свиньей. Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

Позже Федерация бокса России попросила Генпрокуратуру проверить высказывания азербайджанского бойца на экстремизм.