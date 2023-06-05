Тренер российских дзюдоистов уверен, что успех на этапе «Гран-при» укрепит дух сборной

Старший тренер мужской команды Константин Философенко уверен, что успех российских дзюдоистов на этапе «Гран-при» в Душанбе укрепит дух сборной и добавит мотивации спортсменам.

«Считаю, что в Душанбе мы доказали, что являемся одной из сильнейших команд в мире. Конечно, некоторым после долгого перерыва психологически было непросто, кто-то выступил не так, как хотел. Уверен, что результаты Гран-при укрепят дух нашей сборной и добавят мотивации», — приводит слова Философенко ТАСС.

Соревнования завершились 4 июня. Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. Второе место в неофициальном зачете заняла команда Таджикистана (3 золота, 3 серебра, 1 бронза), тройку лучших замкнула сборная Германии (1-2-0).