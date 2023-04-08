Этап Континентальной лиги по дзюдо в Москве прервали из-за возгорания в спорткомплексе

Первый этап Континентальной лиги по дзюдо, который проходит в субботу в Москве, был прерван по причине возгорания в спортивном комплексе «Игровой», сообщает ТАСС.

Сообщается, что соревнования будут продолжены, когда будет полностью ликвидирован очаг возгорания. Люди, которые находились с спорткомплексе оперативно покинули здание.

Континентальная лига по дзюдо проходит в три этапа. Второй этап также пройдет в Москве, третий — в Казани.