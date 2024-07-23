Ученик Шлеменко, лучший кикбоксер России и чеченский боец-модель. Кто подерется за контракт с UFC в шоу Даны Уайта

Семь бойцов из России и стран СНГ подерутся за контракт с UFC

Семь бойцов из России и стран СНГ, чье участие в DWCS уже анонсировано.

13 августа стартует новый, восьмой по счету сезон шоу Dana White's Contender Series, где глава UFC лично смотрит поединки и сразу решает, кто из бойцов достоин контракта. С 2017 года через DWCS в UFC попали семь бойцов из России. Это Алиасхаб Хизриев, Азамат Мурзаканов, Альберт Дураев, Вячеслав Борщев, Гаджи Омаргаджиев, Виктория Дудакова и Икрам Алискеров. Также таким образом в UFC оказались выступающие за Бахрейн Шамиль Газиев и Магомед Гаджиясулов. В шестом сезоне контендера выступят семь бойцов из России и постсоветского пространства — рассказываем о каждом.

Ислам Дулатов. Фото Соцсети

Ислам Дулатов

Дулатов — чеченец, проживающий в Германии. В семье Ислама четыре брата, и каждый из них — боец ММА, Мало того, в Германии парни зарабатывают еще и модельным бизнесом, причем на серьезном уровне. Например, Ислам Дулатов сотрудничал с Versace.

В смешанных единоборствах у Ислама Дулатова все тоже весьма успешно. У него десять побед и лишь одно поражение в профессиональной карьере, причем выигрывал он только досрочно, а девять из десяти побед одержал в первом раунде. Проиграл 26-летний полусредневес решением судей, а было это в самом первом поединке. Выступал Дулатов в известном немецком промоушене GMC, а прошлый бой провел в чешском Oktagon, одной из лучших лиг Европы.

У Дулатова удивительные антропометрические данные: при боевом весе 77 кг его рост составляет 197 см. 13 августа Ислам встретится с китайским бойцом Мен Динем, который имеет опыт выступлений в ONE, а 27 побед из 34 также одержал нокаутом.

Фото Соцсети

Михаил Сажиниани

Грузинский боец Сажиниани — чемпион лиги GFC (Georgian Fighting Championship) в полутяжелом весе. Рекорд Михаила — 13-2, из 15 поединков лишь один прошел всю дистанцию. Сейчас Сажиниани идет на серии из шести побед, а прошлое поражение он потерпел от бахрейнского дагестанца Муртазы Талха, который поймал грузина на армбар в первом раунде.

Соперником Сажиниани станет бразилец Бруно Лопес — он попробует пробиться в UFC через претендентскую серию уже во второй раз. Первая попытка обернулась потерей нолика в графе «Поражения», после чего Лопес реабилитировался, взял титул LFA в полутяжах и теперь с рекордом 12-1 попробует побить Сажиниани в одном карде с боем Ислама Дулатова — 13 августа.

Ризван Куниев. Фото Соцсети

Ризван Куниев

Куниев — боец, на которого в его 31 год все еще стоит возлагать большие надежды. Ризван был чемпионом лиги Хабиба Eagle FC в тяжелом дивизионе — в титульном поединке он задушил Энтони Хэмильтона. В DWCS он уже принимал участие и даже одолел бразильца Эдивана Сантоса, но Дана Уайт посчитал, что победы решением в этом случае недостаточно.

Но главной победы Куниева лишили: в прошлом году он участвовал в Гран-при PFL, где выиграл по очкам у нынешнего чемпиона лиги Ренана Феррейры. Позже у Ризвана нашли в крови запрещенные вещества, и бой был признан несостоявшимся.

Соперником Куниева станет бразилец с созвучной фамилией — Хуго Кунья. В ноябре 2023-го тяжеловес взял пояс LFA, задушив бывшего чемпиона ручным треугольником. Всего в карьере Куньи восемь побед и одно поражение. Побеждал бразилец исключительно досрочно, а вот проиграл раздельным решением — это было на турнире ONE FC.

Андрей Пуляев. Фото Соцсети

Андрей Пуляев

26-летний Пуляев — базовый кикбоксер, который представляет филиал школы «Шторм» в Новосибирске. Пуляев был спарринг-партнером Александра Шлеменко: он помогал Шторму перед вторым поединком против Александра Илича. В карьере Пуляева восемь побед при двух поражениях. Семь из восьми побед средневес одержал в промоушене SFC в Омске. Сейчас Пуляев идет на серии из четырех побед, а проигрывал в прошлый раз дагестанскому бойцу, который тоже выступит в новом сезоне DWCS.

Чтобы ученик Шлеменко попал в UFC, ему придется убедить Дану Уайта победой над американцем Лиамом Андерсоном, идущим на серии из четырех досрочных побед и вообще никогда не побеждавшим по очкам. Поединок Пуляева и Андерсона запланирован на 27 августа.

Анварбек Даниялбеков. Фото Соцсети

Анварбек Даниялбеков

Даниялбеков — как раз тот самый дагестанец, после поражения которому началась победная серия Андрея Пуляева, причем победил Анварбек новосибирца нокаутом. Для него это обыденность: Даниялбеков всю профессиональную карьеру побеждает исключительно нокаутами. Поражений у бойца пока нет, и в DWCS он заходит с чистым рекордом 8-0.

Даниялбекову предстоит встретиться с топовым кикбоксером Юсри Белгаруи. Раньше голландец выступал в Glory, где побеждал чемпиона UFC Алекса Перейру. Белгаруи уже пробовал попасть в UFC через претендентскую серию, но проиграл решением судей. После двух побед подряд ему дали второй шанс — поединок с Даниялбековым состоится 10 сентября.

Дияр Нургожай. Фото Соцсети

Дияр Нургожай

Казахстанский полутяж долгое время выступал в Eagle FC, где становился чемпионом, а прошлый поединок провел в UAE Warriors против победителя Гран-при PFL Эмилиано Сорди. Нургожай нокаутировал аргентинца в первом раунде, а всего у него девять побед и ни одного поражения. Семь поединков Дияр выиграл досрочно, и каждый из них не заходил за первую пятиминутку.

Соперником Нургожая станет поляк Бартош Шевчик, нокаутер из того же клуба, где выступает будущий соперник Шары Буллета Михал Олексейчук. Шевчик идет на серии из трех побед, а большую часть карьеры он провел в польской лиге FEN. Бой Нургожая и Шевчика планируется 8 октября.

Артем Вахитов. Фото Соцсети

Артем Вахитов

Главная звезда предстоящего сезона DWCS. Рекорд Вахитова — лишь две победы и одно поражения в поединках с соперниками довольно низкого уровня, но великолепная карьера в кикбоксинге позволяет рассчитывать, что Артем добьется успеха и в ММА.

У Вахитова есть четкая цель: по кику он дважды бился с Алексом Перейрой, и счет в их противостоянии пока ничейный. Первый бой выиграл бразилец раздельным решением, а второй забрал Вахитов решением большинства. Если Артем попадет в UFC и хорошо стартанет в промоушене, то в руководстве наверняка захотят подарить зрителям трилогию.

Первый шаг для попадания в UFC — победа над французом Ислемом Масрафом, у которого тоже минимальный опыт в ММА (три победы в трех боях). Поединок Вахитова с Масрафом должен состояться 8 октября.