Жорж Сен-Пьер — о возможном бое с Хабибом: «Это фантазии фанатов»

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) рассказал, что никогда не обсуждал возможность проведения борцовской схватки с экс-чемпионом Хабибом Нурмагомедовым (29-0). Об этом он сказал на пресс-конференции.

— Ходили разговоры, что вы с Хабибом будете бороться, но Хабиб якобы заломил большую сумму. Крейг Джонс сказал, что он просил 5 миллионов долларов.

— Это спекуляции. Не было никаких обсуждений. Уверен, что это фантазии многих людей, потому что мы никогда не дрались по MMA. Я тренируюсь не потому, что у меня скоро бой. Я тренируюсь, потому что мне это нравится. Мне полезно быть в хорошей форме. Это влияет не только на здоровье, но и на уверенность в себе. Это делает меня лучшим человеком. Многие спортсмены после завершения карьеры теряют форму, но со мной этого никогда не случится, потому что до тех пор, пока я могу это делать, я буду изо всех сил стараться быть в лучшей форме.

Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.