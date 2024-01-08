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Василевский: «Логично, что Царукяна сделали фаворитом в поединке с Оливейрой»

Алина Савинова
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Боец ММА Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

«Я думаю, аналитики считают Царукяна фаворитом, исходя из последних поединков обоих спортсменов. Арман сейчас на подъеме, несмотря на поражение от Матеуша Гамрота. Если взять Царукяна и Оливейру, то Чарльз уже был чемпионом, в одну калитку проиграл Махачеву. Как будто у бразильца нет такого голода до чемпионского пояса. Мотивация у Царукяна просто зашкаливает. Если говорить о мастерстве, то Оливейра будет опаснее в партере. В стойке Арман хороший, да и борьба у него неплохая, физически силен. Царукян тренируется в ATT с большим количеством джитсеров. Чувствительность у Армана выросла, поэтому вряд ли он попадется на удушающий или болевой. Логично, что его сделали фаворитом в этом поединке», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Бой Оливейры с Царукяном состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-logichno-chto-carukyana-sdelali-favoritom-v-boyu-s-oliveiroi-321917/
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
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