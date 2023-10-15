UFC Fight Night 230: Барбоза победил Юсуффа и другие результаты турнира

В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 230, в главном бою которого Эдсон Барбоза (24-11) победил Содика Юсуффа (13-3) единогласным решением судей (49-46, 48-46, 48-46). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полулегкий вес: Эдсон Барбоза (Бразилия) победил Содика Юсуффа (Нигерия) — Единогласное решение судей (49-46, 48-46, 48-46).

Минимальный вес: Вивиан Араужу (Бразилия) победила Женнифер Майю (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28). .

Легчайший вес: Джонатан Мартинес (США) победил Эдриана Янеса (США) — TKO, 2-й раунд.

Средний вес: Мишел Перейра (Бразилия) победил Андре Петроски (США) — TKO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Кристиан Родригес (США) победил Кэмерона Сааймана (ЮАР) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Предварительные бои:

Полулегкий вес: Даррен Элкинс (США) победил Ти Джея Брауна (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Легчайший вес: Тайнара Лисбоа (Бразилия) победила Равена Оливейру (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Террэнс Маккинни (США) победил Брендона Маротта (США) — TKO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Мелисса Диксон (Великобритания) победила Ирину Алексееву (Россия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Крис Гутьеррес (США) победил Алатэна Хэйли (Китай) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Минимальный вес: Эмили Дукоти (США) победила Эшли Йодер (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).