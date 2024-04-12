Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 05:00

UFC 300: во сколько начнется прямая трансляция турнира

UFC 300 начнется 14 апреля в 01:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алекс Перейра.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года на арене спортивного комплекса T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Прелимы начнутся в 01.00 мск 14 апреля. Бои основного карда стартуют в 05.00 по московскому времени.

В рамках турнира UFC 300 пройдут два чемпионских боя: в женском минимальном весе между китаянками Вейли Жанг (действующая чемпионка) и Ян Сяонань (первый номер рейтинга) и в полутяжелом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой (действующий чемпион) и американцем Джамалом Хиллом (первый номер рейтинга). Кроме того, на UFC 300 состоится бой за пояс BMF («Самого опасного негодяя») между представителями США из легкой весовой категории (до 70 кг) Джастином Гейджи и Максом Холлоуэем.

Прямая трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканале «Матч Боец». Бои вечера ММА также можно будет смотреть бесплатно также на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru, начиная с 3.00 мск. Все поединки турнира UFC 300 будут доступны в прямом эфире по подписке всем пользователям онлайн-сервиса UFC Fight Pass.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 300.

Чарльз Оливейра, Алекс Перейра, Джамалл Хилл и&nbsp;Арман Царукян подерутся на&nbsp;турнире UFC 300. UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию
Алекс Перейра
Джамал Хилл
Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Стало известно, сколько заработал Большунов по итогам сезона
В ночь на 14 апреля пройдет турнир UFC 300 в Лас-Вегасе
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Судье порезали лицо, Голышев вышел в лидеры среди бомбардиров. Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штырков: «Стиль Прохазки не подходит против Ракича»

UFC 300: когда смотреть бои главного карда турнира
Новости
RSS RSS
Все новости