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Сегодня, 06:00

UFC 300: когда смотреть бои главного карда турнира

Бои главного карда турнира UFC 300 начнутся 14 апреля после 05:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Джастин Гейджи.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года на арене спортивного комплекса T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Бои основного карда стартуют в 05.00 по московскому времени.

В главном карде бразилец Алекс Перейра и американец Джамал Хилл подерутся за титул в полутяжелом весе, выступят американцы Джастин Гейджи (также пишется Гэтжи) и Макс Холлоуэй. Также запланирован бой российского бойца Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры.

Прямая трансляция турнира в полном объеме пройдет на телеканале «Матч Боец». Бои вечера ММА также можно будет смотреть бесплатно также на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru, начиная с 3.00 мск. Все поединки турнира UFC 300 будут доступны в прямом эфире по подписке всем пользователям онлайн-сервиса UFC Fight Pass.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 300.

Чарльз Оливейра, Алекс Перейра, Джамалл Хилл и&nbsp;Арман Царукян подерутся на&nbsp;турнире UFC 300. UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Алекс Перейра
Арман Царукян
Джастин Гейджи
UFC
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UFC 300: во сколько начнется прямая трансляция турнира
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