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Сегодня, 05:25

Топурия обещает нокаутировать Волкановски в первом раунде

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Илия Топурия (14-0) ответил чемпиону дивизиона Александру Волкановски (26-3), который пообещал нанести испанцу грузинского происхождения первое поражение в карьере.

«Я все еще чувствую, что нахожусь в расцвете сил, и мне предстоит наглядно показать этому юнцу, что есть уровни, и я — король этого дивизиона, и у него ничего не получится. Я приду за его нулем», — сказал Волкановски Sports Illustrated, на что Топурия ответил в соцсети X: «Если ты думаешь, что кто-то может меня имитировать, это значит, что твой последний бой оставил у тебя неприятные последствия! Я нокаутирую тебя в первом раунде. Ты стар, пора уходить на пенсию. Пришло время двигаться дальше и освободить место для новой эры Топурии».

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
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