Тищенко поделился мнением о возможном бое между Нганну и Джошуа

Двукратный Олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал анонс боя между бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну и экс-чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа.

«В принципе, нас ожидает интересный бой. Так как Нганну достаточно неожиданно провел первый свой боксерский бой. Поэтому, скорее всего и этот будет не менее увлекательным», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

Поединок Нганну — Джошуа пройдет 9 марта 2024 года в Саудовской Аравии.