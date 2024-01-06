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Сегодня, 12:08

Тищенко поделился мнением о возможном бое между Нганну и Джошуа

Виктория Кравченко
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Двукратный Олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал анонс боя между бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну и экс-чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа.

«В принципе, нас ожидает интересный бой. Так как Нганну достаточно неожиданно провел первый свой боксерский бой. Поэтому, скорее всего и этот будет не менее увлекательным», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

Поединок Нганну — Джошуа пройдет 9 марта 2024 года в Саудовской Аравии.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/11434577-tischenko-vyskazalsya-o-vozmozhnom-boe-mezhdu-ngannu-i-dzhoshua.html
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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