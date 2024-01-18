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Сегодня, 13:03

Стрикленд рассказал, в чем главная разница между ним и Адесаньей

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) заявил, что он никогда не считал себя великим бойцом.

«В какой-то момент мы все проигрываем. И тогда ты можешь быть как Иззи: лежать в ванне с лепестками цветов, за тобой может ходить целая свита людей, но в какой-то момент я буду высмеивать тебя за секс с твоей собакой. И тогда ты просто психанешь и сядешь за руль в нетрезвом виде. Это просто не по мне, потому что я уравновешенный человек.

Вы не увидите меня лежащим в ванне с лепестками роз и рассказывающим, что я самый великий в мире. Я просто чертов идиот, который идет и получает по голове за деньги, и на данный момент я лучший в том, чтобы не получать по голове. Вот и все», — сказал Стрикленд ESPN.

Стрикленд и Дрикус дю Плесси (20-2) подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
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