Стивен Томпсон объяснил свое согласие драться с Шавкатом Рахмоновым

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон (17-6) считает, что может подраться за титул чемпиона, если одолеет шестого номера рейтинга казахстанца Шавката Рахмонова (17-0).

«Люди смотрят на этого парня, у которого нет ни единого поражения и который все бои закончил досрочно. Никто не хочет драться с этим парнем, поэтому я тут как тут. Если я побью этого парня, я получу очередной титульный шанс», — приводит слова Томпсона MMA Junkie.

Рахмонов и Томпсон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.