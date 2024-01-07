Сосед Месси рассказал, на сколько выросла стоимость его жилья после переезда футболиста

Сосед нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси Патрик Бет-Дэвид заявил, что после того, как футболист купил поместье на набережной Форт-Лодердейла, стоимость его собственного жилья выросла на 22 миллиона евро.

«Я купил свой дом за 18 миллионов евро, а после приезда Месси он стал стоить 40 миллионов. Я увеличил свой капитал на 22 миллиона евро», — цитирует Бет-Дэвида Mundo Deportivo.

Он также добавил, что территория огорожена и хорошо охраняется.