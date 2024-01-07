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Сегодня, 16:53

Борисов: «Туменов, Гасанов и Магомедов победят чемпионов UFC»

Виктория Кравченко
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Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов заявил, что Альберт Туменов, Магомедрасул Гасанов и Муслим Магомедов имели бы хорошие шансы на победу над чемпионами UFC Леоном Эдвардсом, Шоном Стриклендом и Алексом Перейрой.

Он отметил, что Туменов всегда был хорош и способен взять реванш.

«Магомедрасул Гасанов. Смело. Редкий случай, когда у бойца все хорошо. Борьба невероятна, да еще и стойку подтянул. Однозначно Магомедрасул. Не вижу качеств у Шона Стрикленда, которыми он мог бы что-то противопоставить Гасанову.

Муслим Магомедов мог бы затащить бой за счет борьбы. О нем очень много говорят, как о сильном борце. Алекс Перейра же базовый кикбоксер. Давайте утопим UFC», — сказал Борисов MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/borisov-tumenov-gasanov-i-magomedov-pobedyat-chempionov-ufc-321680/
Альберт Туменов
Олег Борисов
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