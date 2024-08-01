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Сегодня, 10:45

Шара Буллет: «Брюс Баффер сказал, что будет заряжать меня на нокаут»

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0) в интервью «СЭ» рассказал об общении с анонсером лиги Брюсом Баффером и другими легендами MMA.

«Что сказал Брюс Баффер? Сказал: «Я буду заряжать тебя, чтобы ты нокаутировал своего соперника!»

На самом деле это необычно [когда легенды MMA выражают респект]. Потому что, когда я был в Лас-Вегасе на турнире [UFC 303], я всех этих людей повстречал, за кем следил, кассеты с их боями напрокат брал. Фанател от них, можно сказать. Это для меня такие супергерои. Я их сейчас вживую увидел. Приятно, что они тоже теперь мои фанаты. Хоть они и в возрасте, но поддерживают меня и болеют за меня. Чак Лидделл даже мне футболку и кепку подарил», — сказал Магомедов.

Магомедов подерется на UFC on ABC 7 с Михалом Олексейчуком (19-8) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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