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Роуз Намаюнас показала фото жуткой травмы своей руки

Давид Хачатрян
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Роуз Намаюнас показала фото жуткой травмы своей руки.

Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас (11-6) показала состояние своей руки после боя с Манон Фьоро (11-1) на UFC Fight Night 226. Во время поединка с француженкой Намаюнас в перерыве между раундами заявила: «Я думаю, что у меня сломан палец». После чего провела еще два раунда.

«Так выглядела правая рука Роуз Намаюнас вчера, когда она сняла перчатки. Травма была получена в первом раунде», — написал журналист Ариэль Хельвани в соцсети X.

Роуз Намаюнас показала фото жуткой травмы своей руки.

Фьоро победила Намаюнас единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 2 сентября на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.

Роуз Намаюнас
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