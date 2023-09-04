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Сегодня, 12:52

Куинтон Джексон подерется в декабре после четырехлетнего перерыва

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон «Рэмпейдж» Джексон (38-14) подерется с человеком, с которым он хотел сразиться уже несколько лет: Дэрриллом Шуновером (14-8). Об этом сообщил Джексон в эфире THE JAXXON PODCAST.

«Промоутер [UFL] хотел, чтобы я дрался. Я сказал: «Хорошо». Так что я буду драться с «Титисом» из шоу The Ultimate Fighter. Он только вчера или сегодня подписал контракт на декабрь. Я заставил «Титтиса» драться. Я сказал ему: «Слушай, если ты меня победишь, я больше никогда не буду называть тебя «Титтисом»», и он согласился. «Титтис» проиграет», — сказал Джексон.

В десятом сезоне шоу The Ultimate Fighter Джексон и Шуновер поссорились после того, как Джексон несколько раз издевался над ним. Джексон схватил Шуновера за грудь, в результате чего Шуновер толкнул его, и отношения быстро накалились.

В последний раз Джексон выступал в 2019 году на турнире Bellator 237, где потерпел поражение от Федора Емельяненко (40-7) менее чем за три минуты. Его будущий соперник, Шуновер, не выступал с 2015 года, с тех пор, как он проиграл Зику Туиней-Вили (3-3) в результате дисквалификации.

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