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5 мая, 00:30

Роман Копылов — Марко Тулио: дата и время боя UFC, где смотреть онлайн трансляцию

Копылов и Тулио проведут бой на UFC 328 в Ньюарке 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Россиянин Роман Копылов и бразилец Марко Тулио проведут поединок в среднем весе на турнире UFC 328 в ночь на воскресенье, 10 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США).

Время боя Копылов vs Тулио: во сколько начнется поединок UFC 328

Поединок Копылова и Тулио пройдет в раннем предварительном и начнется около 1.30 по московскому времени. Советуем присоединиться к трансляции на полчаса раньше.

ММА UFC: Копылов — Тулио

33-летний Копылов на профессиональном уровне одержал 14 побед и потерпел 5 поражений. Предыдущим соперником россиянина был бразилец Грегори Родригес в рамках UFC 322 15 ноября 2025 года. Роман уступил единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Тулио 12 побед и 1 поражение. Боец по прозвищу Матуто в предыдущем появлении в клетке проиграл британцу Кристиану Лерою Данкану нокаутом после удара рукой с разворота на турнире UFC Fight Night 8 ноября 2025 года.

Где смотреть бой Копылов vs Тулио и другие поединки UFC 328

Трансляцию боя UFC 328 Копылов — Тулио и других поединков турнира ведут платформа UFC Fight Pass и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko.

Отслеживать результаты боя Копылов — Тулио, как и других поединков турнира, можно в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC в Ньюарке — титульный бой в среднем весе между российским бойцом, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом.

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