Рамазан Исмаилов считает, что в ближайшее время анонсируют бой Магомеда Исмаилова с Токовым

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, сказал, что в ближайшее время могут анонсировать бой Маги с Анатолием Токовым.

«Наиболее реален бой с Токовым, но вообще реальны все четыре поединка. Почему бы не провести реванш со Шлеменко? Первое противостояние получилось ярким — они провели в стойке 25 минут, работали на встречных курсах, проявили характер. Мы увидели дух, силу, техническую составляющую. Там не было явного доминирования Маги. Реванш — интересная история. Екатеринбург — наша вторая родина. Поедем к свердловским зрителям, к своей уральской трибуне. Чувствуем себя там как дома. Спортсмены заслужили реванш, заслужили заработать. Я не вижу Александра в UFC или Bellator. Это уже закат карьеры, как и у Мухаммада, хотя он помоложе. Если все пройдет без травм, то три-четыре боя и можно закругляться. Поединок со Шлеменко — это финансово выгодное предложение. Как и для Александра. Думаю, в этом бою он заработал больше, чем в прошлых. Что касается Тилла, он был не готов драться по ММА, но по боксу согласен. Бой с Минеевым — это вишенка на торте. Если выиграть у него по боксу, может быть еще одно суперпротивостояние по ММА. Но сейчас самый ожидаемый бой — Токов против Исмаилова. Думаю, в ближайшее время это анонсируют», — приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».

Исмаилов и Токов встречались в 2013 году. В этом поединке Токов победил болевым приемом в первом раунде.